Папа – итальянской молодёжи: не теряйте надежду!

Частная аудиенция в Ватикане 16 ноября 2024 г. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

16 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов итальянского Национального молодёжного совета, который отмечает 20-летие. Святейший Отец выразил признательность за вклад совета в развитие молодёжной политики, отметив важность участия в общественной жизни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Надежда – ключевое качество, которое характеризует молодёжь. Надежда никогда не подводит, это внутренний стержень, помогающий преодолевать трудности, скептицизм и пессимизм, отметил Папа:

«Никогда не теряйте способность мечтать, иначе вы рискуете превратиться в ‘пенсионеров по жизни’».

Говоря о роли совета, Святейший Отец призвал делегатов стать голосом отверженных, тех, кто лишён голоса.

«В диалоге с институтами вы являетесь консультативным органом, призванным представлять мир молодёжи на местном, национальном и европейском уровнях. Для этого вы должны способствовать активному участию молодых людей, создавая ‘сети’ многочисленных ассоциаций, вдохновленных такими ценностями, как солидарность и инклюзивность».

Молодёжь также должна «создавать шум», добиваясь позитивных изменений в обществе, отметил Епископ Рима и коснулся серьёзных вызовов современности, таких как социальная изоляция, рост актов насилия и отсутствие возможностей для молодёжи. По словам Папы, необходимо создавать «воспитательные очаги», где будут формироваться человеческие связи, основанные на уважении и сотрудничестве.

Частная аудиенция в Ватикане 16 ноября 2024 г.

Святейший Отец попросил итальянскую молодёжь не забывать о старшем и младшем поколениях:

«Научитесь играть с детьми и заботиться о пожилых: это сделает вашу молодость плодотворной».

В конце встречи Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение и призвал развивать инициативы, вдохновлённые жизнью блаженного Пьера Джорджо Фрассати – молодого святого, чья смелость, радость и вера могут послужить примером для современных христиан.