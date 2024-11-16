Папа – итальянской молодёжи: не теряйте надежду!
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Надежда – ключевое качество, которое характеризует молодёжь. Надежда никогда не подводит, это внутренний стержень, помогающий преодолевать трудности, скептицизм и пессимизм, отметил Папа:
«Никогда не теряйте способность мечтать, иначе вы рискуете превратиться в ‘пенсионеров по жизни’».
Говоря о роли совета, Святейший Отец призвал делегатов стать голосом отверженных, тех, кто лишён голоса.
«В диалоге с институтами вы являетесь консультативным органом, призванным представлять мир молодёжи на местном, национальном и европейском уровнях. Для этого вы должны способствовать активному участию молодых людей, создавая ‘сети’ многочисленных ассоциаций, вдохновленных такими ценностями, как солидарность и инклюзивность».
Молодёжь также должна «создавать шум», добиваясь позитивных изменений в обществе, отметил Епископ Рима и коснулся серьёзных вызовов современности, таких как социальная изоляция, рост актов насилия и отсутствие возможностей для молодёжи. По словам Папы, необходимо создавать «воспитательные очаги», где будут формироваться человеческие связи, основанные на уважении и сотрудничестве.
Святейший Отец попросил итальянскую молодёжь не забывать о старшем и младшем поколениях:
«Научитесь играть с детьми и заботиться о пожилых: это сделает вашу молодость плодотворной».
В конце встречи Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение и призвал развивать инициативы, вдохновлённые жизнью блаженного Пьера Джорджо Фрассати – молодого святого, чья смелость, радость и вера могут послужить примером для современных христиан.