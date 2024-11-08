Папа Франциск: сделаем свою жизнь даром для других
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Приветствуя гостей, Святейший Отец подчеркнул основополагающую идею братства, которая объединяет всех людей как детей единого Небесного Отца. Этот принцип воплощается в австрийской группе через взаимопомощь: каждый её участник одновременно является и дарителем, и получателем. По словам Епископа Рима, нельзя ограничивается материальными дарами: «простая улыбка, жест дружбы, братский взгляд, искреннее внимание, безвозмездная услуга» могут стать значимым вкладом в жизнь других. Святейший Отец призвал гостей «любить друг друга, как Господь возлюбил нас», и благодарить Бога за дар любви, которая проявляется через добрых людей вокруг нас. Эта любовь безгранична, и каждый человек уникален и ценен в глазах Бога, никогда не забывающего о нас:
«Давайте же, как братья и сёстры, всегда стараться сделать нашу жизнь подарком для других».
В конце встречи Папа поблагодарил гостей за вклад в дело братства и милосердия, заверив в своих молитвах и благословении.