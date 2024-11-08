Папа Франциск: сделаем свою жизнь даром для других

8 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с волонтёрами и бездомными из группы «Встреча в центре» (Begegnung im Zentrum), которые приехали из Вены (Австрия). Представители разных национальностей и конфессий привезли с собой уникальный жизненный опыт, порой связанный с тяжёлыми невзгодами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Приветствуя гостей, Святейший Отец подчеркнул основополагающую идею братства, которая объединяет всех людей как детей единого Небесного Отца. Этот принцип воплощается в австрийской группе через взаимопомощь: каждый её участник одновременно является и дарителем, и получателем. По словам Епископа Рима, нельзя ограничивается материальными дарами: «простая улыбка, жест дружбы, братский взгляд, искреннее внимание, безвозмездная услуга» могут стать значимым вкладом в жизнь других. Святейший Отец призвал гостей «любить друг друга, как Господь возлюбил нас», и благодарить Бога за дар любви, которая проявляется через добрых людей вокруг нас. Эта любовь безгранична, и каждый человек уникален и ценен в глазах Бога, никогда не забывающего о нас:

«Давайте же, как братья и сёстры, всегда стараться сделать нашу жизнь подарком для других».

В конце встречи Папа поблагодарил гостей за вклад в дело братства и милосердия, заверив в своих молитвах и благословении.