Папа Франциск: Пресвятая Богородица учит верности

На общей аудиенции 13 ноября Папа Франциск обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра с катехизическим наставлением, посвящённым роли Пресвятой Девы Марии в жизни учеников Христа.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, традиционное выражение «Ad Iesum per Mariam» («К Иисусу через Марию») сегодня обретает новое значение. Священное Писание, молитва и Святые Таинства Церкви – всё это средства, через которые Святой Дух направляет верующих к Господу, однако Пресвятая Богородица занимает в этом спасительном процессе особое место как уникальный посредник между нами и Христом.

Цитируя апостола Павла, Епископ Рима отметил, что вся христианская община – это «письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях» (2 Кор 3,3). Дева Мария, как первая ученица и олицетворение Церкви, тоже является таким письмом, «узнаваемым и читаемым всеми людьми» (см. 2 Кор 3,2), даже теми, кто не может читать богословские труды.

«Божья Матерь – инструмент Святого Духа в Его деле освящения».

Общая аудиенция в Ватикане 13 ноября 2023 г.

Ответив Богу согласием, Мария стала примером для каждого верующего: как чистая страница, на которой Бог может написать всё, что пожелает, она позволила Святому Духу действовать через неё, являя образец совершенного послушания и готовности. По словам Папы, пример Богородицы вдохновляет христиан тоже отвечать на призыв Господа своим «да» в каждом испытании или трудности.

Особое внимание Епископ Рима уделил моменту единства Церкви с Марией после Вознесения Христа, когда, собравшись вместе, апостолы ожидали сошествия Святого Духа: эта неразрывная связь свидетельствует о том, что именно Мария пребывала рядом с первыми учениками, помогая им обрести духовную силу для проповеди Евангелия.

«Она – невеста, но прежде всего – ученица Святого Духа. Будем же учиться у неё послушанию наитиям Духа Божьего, особенно когда Он призывает нас “с поспешностью” встать и отправиться на помощь кому-то в нужде, как она сделала сразу после ангельского посещения (см. Лк 1,39)».