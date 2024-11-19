Папа Франциск обратился к украинцам в тысячный день войны

19 ноября Папа Франциск направил специальное послание апостольскому нунцию в Украине архиепископу Висвальдасу Кульбокасу по случаю тысячи дней войны в стране.

«Дорогой брат, посредством этого письма, адресованного тебе как моему представителю в возлюбленной и многострадальной Украине, я хочу обнять всех её граждан, где бы они ни находились.

Поводом служит тысячный день полномасштабной военной агрессии, которую терпят украинцы. Я хорошо понимаю, что никакие человеческие слова не в силах защитить их жизни от ежедневных бомбардировок, утешить тех, кто оплакивает погибших, исцелить раненых, вернуть на родину похищенных детей, освободить пленных, смягчить суровые последствия зимы или восстановить справедливость и мир.

Но именно это слово – МИР, – к сожалению, забытое в сегодняшнем мире, мы хотели бы снова услышать в семьях, домах и на площадях дорогой Украины. Увы, пока это лишь мечта.

Тем не менее моё послание – это не просто слова, хоть и исполненные солидарности, но, как я делаю с самого начала вторжения в эту страну, пламенное воззвание к Богу, единственному источнику жизни, надежды и мудрости, дабы Он обратил сердца людей и сделал их способными начать путь диалога, примирения и согласия.

Я знаю, что каждое утро в девять часов украинцы со скорбью вспоминают “общенациональной минутой молчания” многочисленных жертв конфликта – детей и взрослых, гражданских и военных, а также пленных, которые часто находятся в плачевных условиях. Я присоединяюсь к ним, дабы усилить возглас, возносящийся к Небу, откуда приходит помощь: “Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю” (Пс 120).

Да утешит Господь наши сердца и укрепит надежду на то, что, собирая каждую пролитую слезу и взыскивая за неё, Он остаётся рядом с нами даже тогда, когда человеческие усилия кажутся тщетными, а действия – недостаточными.

С верой в то, что именно Бог произнесёт последнее слово в этой чудовищной трагедии, я благословляю весь украинский народ, начиная с епископов и священников, вместе с которыми ты, дорогой брат, оставался рядом с сыновьями и дочерьми этого народа на протяжении всей тысячи дней страданий».