Папа Франциск молится о жертвах наводнения в Испании

Папа Франциск заверил в близости и молитве жителей Валенсии, которые пострадали от катастрофического наводнения, вызванного циклоном Дана.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В видеопослании, адресованном архиепископу Вальядолида и главе Испанской епископской конференции монсеньору Луису Хавьеру Аргуэльо Гарсиа, Святейший Отец выразил духовную близость и благословил всех, кто оказался в беде.

Стихийное бедствие обрушилось на восточное побережье Испании, приведя к гибели более 150 человек, множество людей считаются пропавшими, более 1200 жителей остались без крова. Наводнение стало одним из самых разрушительных в истории страны; учёные связывают его с изменением климата, отмечая, что объем осадков, выпавший за восемь часов, превысил их общий уровень за последние двадцать месяцев.

С призывом к единству перед лицом трагедии выступил король Филипп VI, подчеркнув, что только общими усилиями можно преодолеть последствия стихии. Король напомнил, что угроза еще не миновала, поскольку синоптики предупреждают о возможных новых затоплениях.

Испанцы с утра наблюдают ужасающие картины разрушений: целые поселки смыты, мосты разрушены, заблокированы дороги и железнодорожные линии, 80 тысяч семей остались без электричества и доступа к чистой воде. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в стране трехдневный траур и в обращении к нации подчеркнул, что приоритетной задачей остается поиск пропавших без вести.

В интервью Ватиканскому радио епископ Валенсии монсеньор Энрике Бенавент Видаль отметил, что масштабы трагедии осознали не сразу – события развивались стремительно и непредсказуемо. Уже в ближайшие дни он планирует посетить пострадавшие районы, где некоторые церкви были полностью разрушены. По словам иерарха, католические приходы сразу же открыли свои двери, став местом для приюта и взаимной поддержки. Поместное отделение фонда Caritas оказывает помощь тем, кто лишился всего. Епископ Видаль призвал всех христиан проявить солидарность с теми, кто переживает горе, и выразил пожелание, чтобы испытания укрепили братство между людьми и упование на Бога.