Папа Франциск: бедные не могут ждать

Бедные не могут ждать, заявил Папа Франциск, приветствуя паломников после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» в полдень 17 ноября.

София Халходжаева

Епископ Рима сообщил, что 16 ноября в Албании были причислены к лику блаженных два мученика: о. Луи Палич, францисканец, и о. Гьон Газулли, епархиальный священник. Оба они стали жертвами религиозных преследований в XX веке. В воскресенье 17 ноября во Фрайбурге-им-Брайсгау был беатифицирован еще один мученик, о. Макс Йозеф Мецгер, убитый нацистами за миротворческие усилия. По словам Святейшего Отца, пример этих мучеников должен утешить многих христиан, которые в наше время подвергаются дискриминации за свою веру.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день бедных, тема которого – 'Молитва бедных возносится к Богу’» (Сир 21,5), – сказал далее Папа и поблагодарил епархии и церковные приходы за инициативы солидарности с теми, кто наиболее нуждается в помощи.

В день памяти жертв дорожных аварий Святейший Отец попросил помнить в молитвах о них и об их семьях, призвав к приверженности делу предотвращения несчастных случаев.

Присоединившись к Церкви в Италии, которая 18 ноября проводит День молитвы о жертвах сексуального насилия, Папа подчеркнул, что любое злоупотребление – это предательство доверия и предательство жизни: для восстановления доверия необходима молитва.

Завершая встречу с паломниками, Папа вновь призвал молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме и Судане. Он подчеркнул, что война делает людей бесчеловечными, заставляет их терпеть чудовищные преступления; власть имущие должны прислушаться к крикам народов, требующих мира.