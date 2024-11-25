Папа указал на единственный путь к миру на Святой Земле

25 ноября Епископ Рима встретился в Ватикане с делегацией Совета за всеобщий мир (Universal Peace Council), который объединяет ближневосточных миротворцев разных культур и вероисповеданий.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Папа Франциск выразил признательность гостям за усилия в деле примирения на Святой Земле, охваченной боевыми действиями. По его словам, миротворчество требует не только энтузиазма, но и способности прощать, преодолевать предрассудки и раны прошлого.

«Диалог – единственный путь к миру, к встрече друг с другом. Молодые люди могут стать великими ремесленниками мира через диалог».

Святейший Отец обратил особое внимание на роль молодёжи, обладающей свежим взглядом и энергией для преображения мира. На этом пути следует избегать пагубной идеологизации и никогда не терять надежды, несмотря на разрушительные последствия войны и ненависти, нищеты, голода и дискриминации.

«В такие моменты помните, что необходимые действия никогда не бывают лёгкими: они требуют самоотверженности, готовности каждый день отдавать себя делу, особенно когда кажется, что всё идет не так, как хотелось бы».

«Все мы – братья и сёстры, и усилия, направленные на примирение, гармонию и мир, всегда будут стоить нашего времени и усилий», – подчеркнул в конце встречи Папа Франциск и преподал гостям апостольское благословение.