Папа: лицемерие приводит к краху братства и мира

25 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции министров, епископов и дипломатов по случаю 40-летия Договора о мире и дружбе между Аргентиной и Чили, исторической инициативы, положившей конец территориальному конфликту.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей речи к гостям Епископ Рима подчеркнул, что договор, подписанный в 1984 году при посредничестве св. Иоанна Павла II и ватиканской дипломатии, предотвратил войну между двумя братскими народами. Этот путь мира, основанный на справедливости и международном праве, показал, что человеческий дух и воля к миру способны победить абсурд насилия и войны. Святейший Отец напомнил, что поддержание мира требует постоянных усилий, и современный мир, раздираемый войнами и несправедливостью, нуждается в подобных примерах: договор между Аргентиной и Чили – это не просто историческое событие, но и модель для решения нынешних кризисов.

Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Договора о мире и дружбе между Аргентиной и Чили (Ватикан, 25 ноября 2024 г.)

Особое внимание Папа уделил роли Католической Церкви, укрепившей братство между двумя нациями, и выразил признательность дипломатам и лидерам, которые внесли вклад в этот процесс. Папа призвал международное сообщество к согласованным начинаниям и политике укрепления мира:

«Здесь необходимо упомянуть о множестве текущих вооружённых конфликтов, которые до сих пор не погашены, хотя это – болезненная рана для воюющих стран и для всей человеческой семьи. Я хочу указать на лицемерие, когда мы говорим о мире и играем в войну. В некоторых странах, где много говорят о мире, самые выгодные инвестиции делаются в оружейные заводы. Это лицемерие всегда приводит к провалу братства и мира. Дай Бог, чтобы международное сообщество позволило силе закона возобладать через диалог, ибо диалог должен быть душой международного сообщества. Упомяну два сегодняшних провала человечества: в Украине и Палестине, где люди страдают, где высокомерие захватчика превалирует над диалогом».

Завершая встречу, Епископ Рима преподал благословение народам Аргентины и Чили, а также всем, кто стремится к миру и социальной дружбе.