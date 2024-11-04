Папа: «Да умолкнут орудия, уступая место диалогу»
София Халходжаева
Приветствуя группы паломников, Святейший Отец особо отметил организацию волонтеров Emergency Roma Sud, действующую на территории Рима с целью распространять культуру мира и собирать средства для поддержки МЧС. В своих действиях волонтеры придерживаются статьи 11 итальянской Конституции, которая гласит, что Италия отвергает войну как средство против свободы других наций и как средство разрешения международных споров.
«Давайте помнить об этой статье! – воззвал Папа. – Пусть этот принцип осуществится во всем мире, дабы войны были под запретом, а проблемы решались с помощью закона и переговоров. Да умолкнут орудия, уступая место диалогу».
Завершая встречу, Святейший Отец напомнил о жителях Валенсии и других регионов Испании, пострадавших от урагана «Дана», попросил продолжать молиться о них и оказывать посильную помощь.