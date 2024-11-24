Папа: да умолкнет оружие, дабы мог начаться диалог

После воскресной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск сообщил о точных датах двух уже объявленных канонизаций.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Блаженный Карло Акутис, как Папа уже сообщил ранее, будет причислен к лику святых в дни Юбилея подростков, а именно 27 апреля, в то время как блаженный Пьер Джорджо Фрассати – 3 августа, в ходе Юбилея молодежи.

Вместе со Святейшим Отцом паломников на площади Святого Петра приветствовали из окна Апостольского дворца двое молодых делегатов из Кореи – юноша и девушка, которые приняли символ Всемирных дней молодежи – деревянное распятие – из рук своих португальских сверстников. 24 ноября Всемирный день молодежи отмечали все поместные Церкви мира, а в 2027 году ВДМ пройдет на вселенском уровне в Сеуле.

Папа Франциск приветствовал и благословил паломников – римлян и приезжих, упомянув, в частности, группы с Мальты, из Израиля, Боснии и Герцеговины, Словении и других стран. Говоря об актуальных событиях в мире, Папа сообщил о важной годовщине в Мьянме, чьи жители вспоминают первые студенческие протесты, которые должны были привести к независимости и демократическим переменам, однако, констатировал Папа, по сей день этот процесс сопряжен с большими трудностями. Папа выразил близость ко всем, кто больше всего страдает от боевых действий в стране, упомянув в особенности народ рохинджа, и к искреннему и инклюзивному диалогу, который мог бы привести к стабильному миру: «Да умолкнет оружие, чтобы начался искренний и инклюзивный диалог».

В конце встречи Святейший Отец вновь призвал молиться, испрашивая мира для многострадальной Украины, для Палестины и Израиля, Ливана и Судана.