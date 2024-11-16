Папа: библиотеки тоже становятся жертвами войны

16 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции участников конференции, организованной Ватиканской апостольской библиотекой. Встреча прошла в рамках инициативы Conservata et perlecta aliis tradere («Сохранённое и прочитанное передавать другим»), объединившей представителей 23 крупнейших библиотек мира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчеркнул значимость диалога между библиотеками, направленного на взаимное обогащение. Современные вызовы требуют от библиотек не только сохранения культурного наследия, но и его передачи новым поколениям. По словам Папы, это особенно важно в условиях «текучей культуры», где молодёжь нуждается в прочной и мотивирующей среде для поиска новых смыслов, «способных вовлекать настоящее и с надеждой смотреть в будущее».

Папа напомнил о роли Пия XI – «Папы-библиотекаря» будучи директором Ватиканской библиотеки, в трудные времена между мировыми войнами он расширял помещения библиотеки, упрощал доступ к знаниям и поддерживал учёных, включая тех, кто подвергался преследованиям от тоталитарных режимов.

Папа Франциск отметил технические изменения, которые преобразили работу библиотекарей, открывая новые возможности, но и создавая риски:

«Хранилища обширных данных – это богатые залежи, но их качество трудно контролировать. <…> Самый страшный риск заключается в том, что фрагментарная мировая война, которую мы переживаем, замедлит прогрессы, свидетелями которых вы сами являетесь; риск того, что дорогостоящее оружие лишит культуру средств, необходимых ей для распространения; что конфликты помешают студентам учиться и заниматься исследованиями, разрушая школы, университеты и образовательные проекты. Война разрушает всё!»

Святейший Отец призвал участников конференции сделать библиотеки местами мира, диалога и открытых дискуссий. Он поделился четырьмя принципами, которые должны лежать в основе их работы: время выше пространства, единство важнее конфликта, реальность превосходит идею, а целое важнее части.

В конце встречи Папа выразил надежду, что участники конференции продолжат свою миссию с энтузиазмом, превращая библиотеки в «оазисы знаний», где прошлое встречается с настоящим ради будущего.