Милосердная любовь – основа миссии

19 ноября Папа Франциск направил послание участникам VI Американского миссионерского конгресса (CAM6), который в эти дни проходит в Понсе (Пуэрто-Рико).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец пишет, что миссия каждого крещёного – видеть Бога в ближнем и в окружающем мире через взгляд, исполненный милосердия, сострадания и радушия. Посланники Церкви призваны вернуться к истокам миссии – к осознанию себя детьми Божьими, которых коснулась Его милость; именно это становится основой благовестия. Миссия начинается с личной встречи с Богом, любви к Нему и удивления перед Его благодатью.

Церковь с первых веков провозглашает Евангелие на всех языках, но её главный язык – это лексикон милосердной любви, универсальный и понятный каждому; он выражается не только через проповедь, но и через конкретные поступки, которые свидетельствуют о Божьей любви.

Святейший Отец подчёркивает, что примером такого служения является Сам Господь. Его слова, молитвы и действия свидетельствовали о великой любви к народу, и с таким же подходом должны трудиться миссионеры, воплощая Благую весть на практике. Призвание миссионера – видеть Бога в каждом человеке и каждом событии. Взгляд, преображённый Христом, помогает нести утешение и исцеление в мир, израненный несправедливостью и страданиями. Миссионерство неразрывно связано с молитвой, способной наполнить сердца верующих жизненной силой Святого Духа и вдохновить на служение.

В конце послания Папа Франциск призывает участников конгресса следовать примеру Пресвятой Богородицы и нести свет Христов до самых краёв земли.