Истина, милосердие и справедливость в церковном праве

Апостольский трибунал Римской Роты провел образовательный семинар на тему «Служение справедливости и милосердия в истине», посвященный задачам церковного правосудия в сфере матримониального канонического права.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Принимая на аудиенции участников семинара, Святейший Отец подчеркнул, что целью этого образовательного начинания было «продвижение Евангелия семьи и Евангелия жизни». Для этого специалисты по каноническому праву призваны «любить справедливость, милосердие и истину и день за днем трудиться ради их реализации», причем речь идет о любви ко всем этим трем принципам одновременно, и один немыслим без двух остальных:

«Действительно, наша модель – Иисус Христос, Который есть Истина, Он справедлив и милосерден».

Невозможна справедливость без милосердия, равно как и милосердная любовь без справедливости, пояснил Папа и призвал правоведов избавиться от «ненужных страхов», прежде всего от страха справедливости, как будто бы она ставит преграды любви или ослабляет ее. Это неверное понимание справедливости, воспринимаемой как потенциально конфликтное и эгоистичное правопритязание. В действительности же справедливость предельно альтруистична и направлена на благо человека, отметил Папа. Точно так же, не нужно бояться милосердия: оно не ослабит справедливости и права, поскольку именно во имя любви мы не пренебрегаем долгом справедливости.

«Церковь очень на вас рассчитывает как на выразителей справедливости и милосердной любви в истине», - подчеркнул в конце обращения к церковным юристам Папа Франциск.