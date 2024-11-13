COP29 в Баку. Папа призывает списать долги беднейших стран

13 ноября на Конференции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку (Азербайджан), госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин зачитал обращение Папы Франциска, в котором прозвучал призыв к неотложным действиям по защите окружающей среды и поддержке беднейших стран.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец призывает развитые страны тяжесть многих прошлых решений и аннулировать задолженность бедных стран: «Это вопрос не благотворительности, а справедливости». Времени на промедление не осталось: защита творения – один из самых насущных вопросов нашего времени, неразрывно связанный с поддержанием мира. Когда растёт разочарование в международных институтах, необходимо строить мосты, а не стены.

«Эгоизм – индивидуальный, национальный, правящих кругов – подпитывает атмосферу недоверия и разделения, и она не отвечает потребностям взаимозависимого мира, в котором мы должны действовать и жить как члены одной семьи, населяющей одну и ту же взаимосвязанную глобальную деревню».

Святейший Отец отмечает, что экономическое развитие вовсе не уменьшило глобальное неравенство, а напротив, поставило во главу угла прибыль и узкие интересы, что усугубило экологические и социальные проблемы. Для изменения ситуации нужно осознать, что вредные последствия общепринятого образа жизни касаются всех. «Решения должны исходить из глобальной перспективы, а не служить интересам нескольких стран», – подчёркивает Папа. По его словам, экономический и экологический долги – это две стороны одной медали, которые представляют угрозу будущим поколениям. Для решения этой проблемы Святейший Отец призывает создать новую финансовую архитектуру, основанную на принципах справедливости, солидарности и ориентированную на человека. Такая система должна предоставлять беднейшим странам, наиболее уязвимым к климатическим катастрофам, возможности для устойчивого развития, позволяя им сохранять свою экологическую и экономическую независимость.

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин на Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

«Мы не можем проходить мимо и смотреть в другую сторону. Равнодушие – это соучастие в несправедливости», – отмечает Папа, призывая к созданию конкретного, «амбициозного» соглашения, способного заложить основу для инклюзивного и устойчивого развития.

В конце обращения Епископ Рима подтверждает готовность Святейшего Престола поддерживать усилия в области экологического воспитания и глобального партнёрства, чтобы служить человечеству и сохранить общее будущее.