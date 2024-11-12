Архив и библиотека Ватикана расширяют границы

Папа Франциск издал декрет, согласно которому часть Ватиканского архива и Ватиканской библиотеки будет перенесена в район Латеранского холма в Риме.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своём хирографе Святейший Отец подчёркивает, что архив и библиотека Ватикана играют ключевую роль в сохранении документов, касающихся управления Вселенской Церковью и распространения культуры. Эти учреждения продолжают традицию, заложенную его предшественниками со времён исторического архива (Scrinium) Римской Церкви, и теперь их задача – сделать культурное наследие более доступным и функциональным.

Согласно декрету, архив и библиотека получат дополнительные площади «за счёт части здания и прилегающих к нему помещений Папской Римской высшей духовной семинарии на экстерриториальной территории (комплекса) Святого Иоанна на Латеранском холме»: это позволит более эффективно организовать хранение материалов и доступ к ним.

Кроме того, Папа распорядился создать специальную комиссию, которая определит категории документов для переноса: в неё войдут представители Государственного секретариата, Ватиканского апостольского архива и Апостольской библиотеки.