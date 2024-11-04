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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 3 ноября. Папа: источник всего – любовь

В духовной жизни важны не внешние практики, такие как всесожжения и жертвоприношения, а расположение сердца, с которым мы открываемся Богу и ближним с любовью, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 3 ноября.

София Халходжаева  

Размышляя над отрывком из воскресного Евангелия (Мк 12,28-34), Святейший Отец напомнил, что в ходе одной из многочисленных бесед, которые Иисус вел в Иерусалимском храме, некий книжник спросил Его: «Какая первая из всех заповедей?» (ст. 28). Иисус ответил, соединив два основных слова Моисеева закона: «Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби ближнего твоего» (ст. 30-31).

Своим вопросом книжник ищет «первую» из заповедей, то есть принцип, лежащий в основе всего закона. У иудеев было много заповедей, и они пытались договориться об одной фундаментальной; между ними возникали хорошие споры, ибо они стремились к истине, пояснил Папа, отметив, что этот вопрос важен и для нас:

«Мы тоже иногда чувствуем себя потерянными среди множества вещей и спрашиваем себя, что же, в конце концов, является самым важным? В чем центр жизни, средоточие веры? Иисус дает ответ, объединяя две главные заповеди: ‘Возлюби Господа Бога твоего’ и ‘Возлюби ближнего твоего’. Это и есть сердцевина нашей веры».

Паломники на площади Святого Петра (3 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (3 ноября 2024 г.)

Святейший Отец отметил, что всем нам необходимо возвратиться к сердцу жизни и веры: «Господь Иисус говорит, что источник всего – любовь, что мы никогда не должны отделять Бога от человека». Мы можем делать многое для других, но делать это лишь в собственных интересах и без любви, с отвлеченным или закрытым сердцем: «Это скверно, ибо все нужно делать с любовью», – призвал Папа, напомнив, что, когда Господь вернется, Он потребует от нас прежде всего отчета о любви: о той любви, которую мы смогли предложить, и о той, которую мы, напротив, не проявили.

В конце размышления Папа призвал верующих закрепить в сердце самую важную заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Каждый день при испытании совести нужно задаваться вопросом: является ли любовь к Богу и ближнему центром нашей жизни? Побуждает ли нас молитва к Богу открываться братьям и сестрам и бескорыстно любить их? Распознаем ли мы присутствие Господа в лицах других людей?

«Пресвятая Дева Мария, носившая закон Божий запечатленным в своем непорочном сердце, да поможет нам возлюбить Господа и наших братьев и сестер», – воззвал Святейший Отец.

Паломники на площади Святого Петра (3 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (3 ноября 2024 г.)
04 ноября 2024, 10:04

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.