Angelus 3 ноября. Папа: источник всего – любовь

В духовной жизни важны не внешние практики, такие как всесожжения и жертвоприношения, а расположение сердца, с которым мы открываемся Богу и ближним с любовью, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 3 ноября.

София Халходжаева

Размышляя над отрывком из воскресного Евангелия (Мк 12,28-34), Святейший Отец напомнил, что в ходе одной из многочисленных бесед, которые Иисус вел в Иерусалимском храме, некий книжник спросил Его: «Какая первая из всех заповедей?» (ст. 28). Иисус ответил, соединив два основных слова Моисеева закона: «Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби ближнего твоего» (ст. 30-31).

Своим вопросом книжник ищет «первую» из заповедей, то есть принцип, лежащий в основе всего закона. У иудеев было много заповедей, и они пытались договориться об одной фундаментальной; между ними возникали хорошие споры, ибо они стремились к истине, пояснил Папа, отметив, что этот вопрос важен и для нас:

«Мы тоже иногда чувствуем себя потерянными среди множества вещей и спрашиваем себя, что же, в конце концов, является самым важным? В чем центр жизни, средоточие веры? Иисус дает ответ, объединяя две главные заповеди: ‘Возлюби Господа Бога твоего’ и ‘Возлюби ближнего твоего’. Это и есть сердцевина нашей веры».

Паломники на площади Святого Петра (3 ноября 2024 г.)

Святейший Отец отметил, что всем нам необходимо возвратиться к сердцу жизни и веры: «Господь Иисус говорит, что источник всего – любовь, что мы никогда не должны отделять Бога от человека». Мы можем делать многое для других, но делать это лишь в собственных интересах и без любви, с отвлеченным или закрытым сердцем: «Это скверно, ибо все нужно делать с любовью», – призвал Папа, напомнив, что, когда Господь вернется, Он потребует от нас прежде всего отчета о любви: о той любви, которую мы смогли предложить, и о той, которую мы, напротив, не проявили.

В конце размышления Папа призвал верующих закрепить в сердце самую важную заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Каждый день при испытании совести нужно задаваться вопросом: является ли любовь к Богу и ближнему центром нашей жизни? Побуждает ли нас молитва к Богу открываться братьям и сестрам и бескорыстно любить их? Распознаем ли мы присутствие Господа в лицах других людей?

«Пресвятая Дева Мария, носившая закон Божий запечатленным в своем непорочном сердце, да поможет нам возлюбить Господа и наших братьев и сестер», – воззвал Святейший Отец.