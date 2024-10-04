Визит президента Кыргызстана в Ватикан: диалог о мире и культуре

4 октября Папа Франциск встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, прибывшим в Ватикан с официальным визитом. Позже президент Жапаров провел встречу с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Во время беседы, состоявшейся в дружественной атмосфере, стороны отметили позитивное развитие отношений между Кыргызстаном и Святейшим Престолом.

Важной темой обсуждения стала совместная работа в области здравоохранения, образования и культуры, свидетельствующая о глубоком интересе к развитию гуманитарных проектов, которые положительно сказываются на жизни людей. Были также затронуты вопросы, касающиеся жизни местной католической общины.

Не остались без внимания актуальные международные проблемы: в ходе обмена мнениями стороны обсудили текущие конфликты и гуманитарные кризисы в мире, особо отметив острую необходимость совместных усилий по продвижению мира. Этот разговор отразил общую озабоченность и стремление к урегулированию глобальных проблем, напоминая о том, что мир и стабильность остаются первоочередной задачей для всего мирового сообщества.

В завершение визита состоялся обмен подарками. Папа Франциск преподнес президенту Жапарову терракотовую скульптуру «Любовь и нежность», представляющую собой аллегорию заботы о мире и творении. Эта скульптура, отметил Святейший Отец, олицетворяет идеи любви, заботы и надежды, которые он впервые выразил в своей проповеди во время Мессы по случаю начала служения епископа Рима: «Заботиться о творении, защищать каждого, смотреть на каждого с нежностью и любовью — значит открыть горизонт надежды». Скульптура изображает святого Франциска Ассизского и символизирует мир и уважение к природе и человечеству с одной стороны и символ загрязненной планеты ‒ с другой. Этот контраст призван напомнить о необходимости бережного отношения к миру и гармонии между природой и обществом, чтобы Земля могла стать «обитаемым садом для всех».

Папа Франциск и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Ватикане 4 октября 2024 г.

Со своей стороны, президент Жапаров также преподнес дары, которые передают дух киргизской культуры: украшенные горшки с экологически чистым медом, собранным в горных районах страны, изображение базилики Святого Петра, созданное в технике текстильной живописи с использованием киргизской шерсти, и чайный набор ручной работы, выполненный из серебра, добытого на местных рудниках. Эти дары не только олицетворяют богатое культурное наследие Кыргызстана, но и подчеркивают важность сохранения природных ресурсов и традиционных ремёсел, которые передаются из поколения в поколение.