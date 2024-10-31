В ноябре Папа призывает молиться о тех, кто потерял ребёнка

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск делится своими молитвенными намерениями на ноябрь 2024 года: о тех, кто потерял ребёнка.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Что можно сказать родителям, пережившим утрату своего чада, как их утешить?» – задаётся вопросом Папа и отвечает:

«Нет таких слов. Подумаем: когда один из супругов теряет другого, он становится вдовцом или вдовой. Ребёнок, потерявший отца или мать, – сиротой. Для этого есть слово, но не для родителя, потерявшего ребёнка: это настолько сильная боль, что для неё даже не существует названия. Пережить своего ребенка – противоестественно, и боль утраты особенно глубока, – констатирует Епископ Рима. – Слова утешения порой звучат банально, сентиментально и не приносят облегчения. Даже сказанные искренне, с лучшими намерениями, они могут лишь усилить рану. Чтобы утешить таких родителей, нужно внимательно слушать их, быть рядом с любовью, с заботой нести их боль, подражая Христу, Который утешал скорбящих. Эти родители, укреплённые верой, несомненно, могут найти утешение в других семьях, которые после такой ужасной трагедии возродились в надежде».

В конце видеопослания Святейший Отец призывает верующих:

«Помолимся, дабы все родители, оплакивающие смерть сына или дочери, нашли поддержку в общине и обрели сердечный мир от Святого Духа Утешителя».