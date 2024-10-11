Св. Отец встретился с президентом Украины Зеленским

Утром 11 октября Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце президента Украины Владимира Зеленского.

Vatican News

По сообщению Зала печати Ватикана, после беседы со Святейшим Отцом украинский президент встретился с государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Переговоры в Государственном секретариате были посвящены военному положению и гуманитарной ситуации в Украине, а также путям, способным положить конец войне и привести к справедливому и стабильному миру в стране. Кроме того, были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся религиозной жизни в стране, отмечается в коммюнике пресс-службы Святейшего Престола.