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Папа Франциск и президент Украины Владимир Зеленский (Ватикан, 11 октября 2024 г.) Папа Франциск и президент Украины Владимир Зеленский (Ватикан, 11 октября 2024 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец встретился с президентом Украины Зеленским

Утром 11 октября Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце президента Украины Владимира Зеленского.

Vatican News

По сообщению Зала печати Ватикана, после беседы со Святейшим Отцом украинский президент встретился с государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Переговоры в Государственном секретариате были посвящены военному положению и гуманитарной ситуации в Украине, а также путям, способным положить конец войне и привести к справедливому и стабильному миру в стране. Кроме того, были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся религиозной жизни в стране, отмечается в коммюнике пресс-службы Святейшего Престола.

Папа Франциск с украинской делегацией (Апостольский дворец Ватикана, 11 октября 2024 г.)
Папа Франциск с украинской делегацией (Апостольский дворец Ватикана, 11 октября 2024 г.)
11 октября 2024, 12:49

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