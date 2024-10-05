Св. Отец: в основе экономики лежит ответственная забота

Утром 5 октября Папа Франциск принял в Ватикане делегатов Итальянской ассоциации семейных предприятий (AIDAF) – национального отделения международной организации Family Business Network (FBN), работающей в 58 странах мира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что Церковь – это большая Божья семья, и она всегда с особым теплом относится ко всему, что связано с семьёй. Итальянская ассоциация поддерживает тонкий баланс между профессиональной деятельностью и семейными ценностями, и это проявляется как в смелых решениях, так и в ответственности её участников. По словам Святейшего Отца, именно ответственность лежит в основе успешной экономики: она является выражением заботы о своём деле, семье, общем доме и будущих поколениях. Предпринимательство, укоренённое в своей территории, должно способствовать развитию и процветанию общества, подчеркнул Папа Франциск:

«Пусть дар веры ещё больше направляет вас в служении местным реалиям и укрепляет ваше участие в судьбах человечества. Действительно, в наше время всё глубоко взаимосвязано <…> даже если братство между народами изранено, а наш общий дом несёт на себе шрамы человеческой алчности. Живите с привязанностью к месту, но с сердцем, открытым всему миру; трудясь в разных уголках мира и для разных людей, распространяйте ценность семейных уз, – призвал Святейший Отец. – Двигайтесь вперёд, чувствуя себя частью единой большой семьи и великого дела – служения Божьему Царству и его справедливости. Открывайте сердца и умы, чтобы уметь слушать разные поколения: очень важно внимание друг к другу разных поколений, бабушек, дедушек и внуков. Верьте в призвание своих детей, каким бы оно ни было; распахните двери и окна для тех, кто может стать вашим спутником. Помните притчу о талантах: ничто из доверенного вам не должно оставаться ‘спрятанным’!»

В конце аудиенции Святейший Отец поблагодарил гостей за визит и преподал апостольское благословение.