Св. Отец: свет надежды противостоит злу и скорби

30 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов «Проекта надежды», действующего под эгидой Совета епископов Латинской Америки (C.E.L.A.M). Цель проекта – сопровождение скорбящих женщин и мужчин, переживших потерю ребёнка до его рождения, особенно в результате аборта.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец поблагодарил гостей за 25 лет служения тем, «чьё страдание порой невозможно выразить словами». По словам Папы, рождение каждого ребенка является синонимом радости, как предвестие рождества в Вифлееме, и обновляет надежду в сердцах.

«Возможно, именно поэтому Господь в педагогике Своего Евангелия хотел, чтобы нас касалась и печаль, которая, будучи противоположностью этой радости, потрясала до глубины души».

Святейший Отец процитировал пророка Иеремию: «Из Рамы раздается голос, стенание и горький плач: Рахиль плачет о детях своих, не хочет утешиться, потому что их уже нет» (Иер 31,15). Согласно преданию, стенание относится к святым невинным детям, боль которых прекращается со смертью, а горький плач – это рыдание матерей, остающееся в памяти. Со своей стороны евангелист Матфей описывает бегство Святого Семейства в Египет, как бы говоря, что великое зло отдаляет Иисуса от нас, не позволяя Ему войти в наш дом, найти место в наших покоях, отметил Папа:

«Однако нельзя терять надежду: зло не имеет последнего слова, оно никогда не бывает окончательным».

Частная аудиенция в Ватикане 30 октября 2024 г.

Как ангел в сне святого Иосифа, так и «Проект надежды» становится символом поддержки и опоры, даря людям свет веры и присутствие Христа даже в самые трудные моменты, подчеркнул Папа Франциск: участники проекта помогают людям обрести утешение и уверенность, «направляя их к тёплому и безопасному прибежищу Назарета».

В конце аудиенции Папа Франциск преподал делегатам апостольское благословение и вверил их служение материнской опеке Пресвятой Богородицы.