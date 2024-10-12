Программа богослужений Папы на ноябрь и декабрь

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал план мероприятий, в которых на протяжении ближайших двух месяцев примет участие Папа Франциск.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 07/10/2024 Папа объявил имена новых кардиналов После чтения молитвы Angelus в воскресенье 6 октября Папа Франциск объявил о проведении консистории, в ходе которой алые биретты получат новые кардиналы. Среди них – архиепископы, ...

Утром 4 ноября за алтарём Кафедры в соборе Св. Петра Епископ Рима совершит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.

17 ноября в 10 часов утра Святейший Отец возглавит в Ватиканской базилике Мессу 33-го рядового воскресенья по случаю Всемирного дня бедных.

Утром 24 ноября в соборе Св. Петра Папа Франциск будет предстоятельствовать на торжественной Евхаристии по случаю праздника Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной, а также Всемирного дня молодёжи.

7 декабря вечером в Папской часовне базилики Св. Петра состоится очередная публичная консистория, на которой Епископ Рима возведёт в сан новых кардиналов.

8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, в 9 часов 30 минут Папа совершит Мессу в сослужении новых кардиналов. Вечером того же дня он возглавит ежегодный богородичный молебен на римской площади Испании и возложит цветы к знаменитой статуе Матери Христа.

Вечером 12 декабря, в праздник Пресвятой Богородицы Гваделупской, покровительницы Америки, Папа по традиции совершит Святую Мессу в Ватиканской базилике.