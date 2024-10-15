Послание Папы по случаю Недели итальянского языка в мире

15 октября Святейший Отец направил приветственное послание по случаю XXIV Недели итальянского языка в мире, во время которой отмечается 800-летие знаменитого гимна Франциска Ассизского «Хвала творений» (Cantico delle Creature).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Организаторами мероприятия в римском Дворце Борромео выступили посольство Итальянской Республики при Святейшем Престоле в сотрудничестве с проектом «Двор язычников», который под эгидой Ватикана продвигает диалог Церкви с неверующими.



Папа Франциск выражает удовлетворение похвальной инициативой, продвигающей осведомлённость в области заботы о творении. Это начинание стремится к устойчивому и целостному человеческому развитию, пишет Святейший Отец.

«Есть великое учение в этой молитве, созданной святым Франциском на закате жизни, – ‘Песне брату Солнцу’, или ‘Хвале творений’; вот уже восемь веков она не перестаёт звучать», – подчёркивает Епископ Рима, отмечая, что св. Франциск Ассизский славит Бога за все дары творения и даже за смерть, которую он дерзновенно называет сестрицей (Laudato si', № 1).

В конце послания Святейший Отец призывает участников римского мероприятия быть «инструментами надежды и радости в сегодняшнем обществе, страдающем от многих проблем», заверяет в молитвенной памяти и по заступничеству Франциска Ассизского преподаёт апостольское благословение.