Послание Папы Франциска католикам Ближнего Востока

7 октября Папа Франциск обратился к католикам Ближнего Востока со специальным посланием по случаю годовщины боевого конфликта, разгоревшегося 7 октября 2023 года.

Приводим полный текст послания Святейшего Отца:

«Дорогие братья и сёстры, я думаю о вас и молюсь за вас. В этот печальный день я хочу обратиться к вам. Год назад вспыхнул запал ненависти; он не погас, а разгорелся спиралью насилия, на фоне позорной неспособности международного сообщества и самых могущественных стран заставить замолчать оружие и положить конец трагедии войны.

Льётся кровь, как слёзы, растёт гнев и желание мести, но мало кто заботится о том, что необходимо более всего и чего хотят люди: о диалоге и мире. Я безустанно повторяю, что война – это поражение, что оружие не созидает будущее, а разрушает его, что насилие никогда не приносит мира. Это доказывает история, но годы и годы конфликтов, похоже, ничему нас не научили.

Братья и сестры во Христе, живущие в тех местах, о которых больше всего говорит Писание, вы – маленькая, беззащитная паства, жаждущая мира. Спасибо за то, кто вы есть, за то, что вы стремитесь остаться на своих землях, за вашу способность молиться и любить несмотря ни на что. Вы – семя, возлюбленное Богом. Как семя, казалось бы, заглушённое землёй, но всегда находящее путь к свету, чтобы принести плоды и дать жизнь, так и вы не позволяете поглотить себя окружающей тьме: посаженные на своих священных землях, вы становитесь ростками надежды, ибо свет веры побуждает вас свидетельствовать о любви, когда вокруг звучит ненависть, встречаться, когда бушует конфронтация, стремиться к единству, когда всё превращается в противостояние.

С отцовским сердцем я обращаюсь к вам, святой Народ Божий; к вам, детям ваших Церквей, древних, а ныне ‘мученических’; к вам, семенам мира посреди зимы войны; к вам, верующим в Иисуса ‘кроткого и смиренного сердцем’ (Мф 11,29) и ставшим в Нём свидетелями силы безоружного мира.

Сегодня люди не знают, как обрести мир, и мы, христиане, должны неустанно просить его у Бога. Именно поэтому я сегодня пригласил всех провести день молитвы и поста. Молитва и пост – это оружие любви, которое меняет историю и побеждает нашего единственного истинного врага: духа зла, разжигающего войну, ибо он ‘человекоубийца от начала’, ‘лжец и отец лжи’ (Ин 8,44). Пожалуйста, посвятим время молитве и вновь откроем для себя спасительную силу поста!

Я хочу сказать нечто из глубины моего сердца вам, братья и сёстры, а также людям всех конфессий и религий, которые страдают на Ближнем Востоке от безумия войны: я рядом с вами, я с вами.

Я с вами, многострадальные и истерзанные жители Газы, – каждый день вы в моих мыслях и молитвах.

Я с вами, вынужденными покинуть свои дома, бросить школу и работу, скитаться в поисках укрытия от бомб.

Я с вами, матери, со слезами глядящими на своих мёртвых или раненых детей, как Мария на Иисуса. Я с вами, дети бескрайних земель Ближнего Востока, где козни сильных мира сего лишают вас права играть.

Я с вами, боящимися смотреть в небо, потому что оттуда льётся огненный дождь.

Я с вами, безгласными, ибо много говорится о планах и стратегиях, но мало – о конкретных страданиях тех, кто платит за чужие решения; сильные мира сего, заставляющие других воевать, предстанут перед строгим судом Бога (см. Прем 6,8).

Я с вами, жаждущие мира и справедливости: вы не поддаётесь логике зла и во имя Иисуса ‘любите врагов ваших и молитесь за тех, кто вас гонит’ (Мф 5,44).

Спасибо вам, дети мира, за то, что вы утешаете сердце Бога, израненное человеческим злом. Спасибо всем, кто во всём мире помогает вам; к ним, заботящимся во Христе о голодных, больных, странниках, отверженных, бедных и нуждающихся, я обращаюсь с просьбой продолжать это дело с щедростью. Спасибо вам, братья епископы и священники, привносящие Божье утешение в человеческое одиночество. Я прошу вас взирать на святой народ, которому вы призваны служить: позвольте ему прикоснуться к вашим сердцам; оставьте любые разногласия и амбиции ради любви к своим верным. Братья и сёстры во Христе, я благословляю вас и от всего сердца с любовью обнимаю. Да хранит вас Пресвятая Богородица, Царица Мира. Да защитит вас святой Иосиф, покровитель Церкви».