Папа: животворящий Дух освобождает от закона смерти

На общей аудиенции 16 октября Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о Духе Святом, перейдя от библейских основ «к тому, каким образом Он присутствует и действует в жизни Церкви».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 16/10/2024 Святейший Отец: война – это всегда поражение В конце общей аудиенции 16 октября Папа Франциск сердечно приветствовал на площади Святого Петра тысячи паломников, в особенности молодёжь, больных, стариков, новобрачных.

В первые три столетия, напомнил Папа, Церковь не видела необходимости в детальной формулировке своей веры в Святого Духа. В древнейшем исповедании веры, известном как Апостольский символ, Святой Дух лишь упоминается: «Верую в Святого Духа», без дальнейших пояснений. Однако появление ересей в IV веке побудило Церковь уточнить свои убеждения, что особенно отразилось в трудах св. Афанасия. Именно опыт освящающего и обожествляющего действия Святого Духа привёл к всецелому признанию Его Божественности, что было официально закреплено на Вселенском соборе в Константинополе в 381 году. Соборная ассамблея провозгласила Святого Духа «Господом животворящим», Который исходит от Небесного Отца и которому с Отцом и Сыном подобает воздавать равную славу и поклонение. Это утверждение о равенстве в почитании стало важной частью учения, особенно благодаря святым Василию Великому и Григорию Богослову, подчеркнул Папа Франциск.

Однако данное определение стало лишь началом для дальнейшего осмысления роли Святого Духа в Церкви. Споры между Восточной и Западной Церквами о формулировке Filioque (исхождение Святого Духа также от Сына) привели к напряжению, разногласиям и расколу, которые продолжались многие столетия. Но сегодня, в условиях атмосферы диалога, данный вопрос утратил свою остроту, что даёт надежду на принятие «примирённых различий».

Общая аудиенция в Ватикане 16 октября 2024 г.

Для современных верующих важно осознавать, что Святой Дух – это Тот, Кто «животворит», то есть дарует жизнь. В Ветхом Завете Бог вдохнул в Адама физическую жизнь, сделав его живым существом. В Новом Завете Святой Дух дает верующим совершенно новую жизнь – духовную жизнь во Христе, сверхъестественную жизнь детей Божьих. Апостол Павел утверждает, что «закон духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти» (Рим 8,2). Эта новая жизнь, дарованная Святым Духом, не ограничена временными рамками. Вера во Христа умершего и воскресшего освобождает от страха перед тем, что жизнь заканчивается здесь, на земле; она утверждает надежду на воскресение, избавление от несправедливости и на искупление страданий.

Папа Франциск завершил размышления призывом поддерживать эту веру, особенно у тех, кто, возможно, лишен её не по своей вине, и благодарить Христа за этот бесценный дар вечной жизни, дарованный через Святого Духа.