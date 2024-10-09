Папа вверил Богородице народы, страдающие от войны

В конце общей аудиенции 9 октября Папа Франциск напомнил о древней молитве к Божьей Матери, которую Церковь по традиции возносит в октябре.

Виктор Владимиров - Град Ватикан

Особо приветствовав на площади Святого Петра молодёжь, больных, стариков и новобрачных, Епископ Рима сказал:

«Месяц октябрь, посвящённый Святому Розарию, – это драгоценная возможность приумножить эту традиционную богородичную молитву. Я призываю всех ежедневно молиться Святым Розарием, с упованием предавая себя в руки Пресвятой Девы Марии. Ей, нашей заботливой Матери, мы вверяем страдания и стремление к миру народов, терзаемых безумием войны, в особенности жителей многострадальной Украины, Палестины, Израиля, Мьянмы, Судана. Всем вам моё благословение!»