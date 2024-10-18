Папа встретился с президентом Либерии

18 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Либерия г-на Джозефа Ньюму Боакая, который затем встретился с госсекретарём Его Святейшества кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

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В ходе дружественных переговоров в Государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Либерией, сотрудничество с Католической Церковью в области образования и здравоохранения, а также обсуждены некоторые аспекты социально-экономической ситуации в африканской стране, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущих международных событиях, в частности, о ситуации в регионе и феномене миграции.