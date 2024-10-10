Папа встретился с Лыжной федерацией Австрии
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Приветствуя австрийских гостей, Святейший Отец отметил, что их родина, богатая величественными горами, предоставляет великолепные возможности для занятий горными видами спорта. Федерация продвигает различные лыжные дисциплины на национальном уровне, поддерживая спортсменов в стремлении к высоким результатам, напомнил Епископ Рима и призвал делегатов «всегда культивировать в своих начинаниях ценности, присущие спорту: упорство, искренность, дружбу и солидарность».
«Таким образом вы вносите вклад в создание более братского мира, ведь спорт созидает братство, чтобы среди чудес природы вашей страны возносить гимн хвалы Творцу. Да сопутствует вам Господь, пусть ангелы-хранители защищают от любых опасностей», – пожелал Папа Франциск и добавил на немецком языке:
«Я молюсь о вас, а вы помолитесь обо мне: это нелёгкий труд! Большое вам спасибо».