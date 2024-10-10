Папа встретился с Лыжной федерацией Австрии

Утром 10 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Лыжной федерации Австрии (ÖSV), основанной в 1905 году; в настоящее время в её 1131 клубе занимаются более 140 тысяч лыжников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 13/01/2024 Папа: спорт разрушает барьеры, учит инклюзивности и братству 13 января Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов официальной мультиспортивной ассоциации Athletica Vaticana, созданной пять лет назад.

Приветствуя австрийских гостей, Святейший Отец отметил, что их родина, богатая величественными горами, предоставляет великолепные возможности для занятий горными видами спорта. Федерация продвигает различные лыжные дисциплины на национальном уровне, поддерживая спортсменов в стремлении к высоким результатам, напомнил Епископ Рима и призвал делегатов «всегда культивировать в своих начинаниях ценности, присущие спорту: упорство, искренность, дружбу и солидарность».

«Таким образом вы вносите вклад в создание более братского мира, ведь спорт созидает братство, чтобы среди чудес природы вашей страны возносить гимн хвалы Творцу. Да сопутствует вам Господь, пусть ангелы-хранители защищают от любых опасностей», – пожелал Папа Франциск и добавил на немецком языке:

«Я молюсь о вас, а вы помолитесь обо мне: это нелёгкий труд! Большое вам спасибо».