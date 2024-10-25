Папа: все люди остро нуждаются в свете Евангелия

Как монашескому ордену с 300-летней историей осуществлять свое призвание в сегодняшнем мире?

Ольга Сакун - Град Ватикан

Принимая на аудиенции участников Генерального капитула пассионистов – Конгрегации страстей Иисуса Христа – Папа отметил, что сегодня мы живем в бурные времена, но точно так же любые другие времена можно назвать бурными. В наши дни необходимо стремиться к «миссии, которая ставит перед собой задачу достичь как можно более широкое число людей, потому что все без исключений остро нуждаются в свете Евангелия». Для этого «следует выйти на улицы, на площади и в переулки мира, чтобы не закостенеть и не заплесневеть», - что в свою очередь требует интенсивной созерцательной и молитвенной жизни. Папа напомнил пассионистам о важном аспекте их традиции: уединяться для молитвы и созерцания на несколько дней или даже месяцев.

Согласно своей харизме, пассионисты призваны «возвещать присутствие воскресшего Распятого в страданиях наших дней», и это особым образом связано с добродетелью надежды, ведь ее истоком, подчеркнул Папа, является смерть и воскресение Христа.