Папа вновь призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке

На завершение полуденной молитвы Angelus Папа Франциск призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке, освобождению заложников и содействию гуманитарной помощи нуждающимся.

София Халходжаева

Обращаясь к тысячам паломников на площади Св. Петра, Епископ Рима сказал:

«Завтра исполнится год с момента террористической атаки против народа Израиля, который я вновь заверяю в своей близости. Не будем забывать, что в Газе все еще остается много заложников, которых я призываю немедленно освободить».

С того дня «Ближний Восток погрузился во все большие страдания, разрушительные бои продолжают сказываться на палестинском населении». Папа упомянул о бедственном положении жителей Газы и других территорий: «Это в основном невинные гражданские лица, которые должны получать всю необходимую гуманитарную помощь».

Папа призвал к «немедленному прекращению огня» на всех фронтах, включая Ливан, пригласив верующих присоединиться к нему в молитве «за ливанский народ, особенно за жителей его юга, которые вынуждены покинуть свои селения».

«Я призываю международное сообщество положить конец спирали мести и остановить любые новые нападения, подобные тому, что несколько дней назад совершил Иран: они могут ввергнуть регион в еще большую войну. Все народы имеют право на существование в мире и безопасности, их территории не должны подвергаться нападениям или вторжениям. Суверенитет должен уважаться и гарантироваться диалогом и миром, а не войной и ненавистью».

В этом контексте Папа напомнил о своём намерении помолиться вечером того же дня в римской базилике Санта-Мария-Маджоре Святым Розарием о мире на земле: «Давайте объединимся с силой Добра против дьявольских козней войны». 7 октября Святейший Отец объявил днем поста и молитвы об установлении мира во всем мире.

В конце обращения к паломникам Святейший Отец выразил близость к народу Боснии и Герцеговины, пострадавшему от наводнения. «Да примет Господь погибших, да утешит их семьи и поддержит эти общины».