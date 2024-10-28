Папа: уважение к человеческой жизни должно быть на первом месте

В полдень 27 октября Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра богородичную молитву Angelus, напомнив о завершении Генеральной ассамблеи Синода епископов: «Будем молиться, чтобы все, что мы сделали за этот месяц, содействовало благу Церкви».

София Халходжаева

Приветствуя паломников, Святейший Отец упомянул о двух памятных датах: 50-летии Комиссии по религиозным отношениям с иудаизмом, созданной Папой Римским Павлом VI, а также 60-й годовщине декларации Nostra Aetate Второго Ватиканского собора. «Особенно в эти времена больших страданий и напряженности я поддерживаю тех, кто трудится во имя диалога и мира на местном уровне», – подчеркнул Папа Франциск.

Напомнив об открытии в Женеве Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций, Святейший Отец призвал:

«Пусть это событие пробудит совесть, чтобы во время вооруженных конфликтов жизнь и достоинство людей и народов, а также неприкосновенность гражданских сооружений и мест отправления культа уважалась в соответствии с международным гуманитарным правом. Печально видеть, как во время войны разрушаются больницы и школы. Я присоединяюсь к возлюбленной Церкви в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в мексиканском штате Чьяпас, которая скорбит по священнику Марсело Пересу Пересу, убитому в прошлое воскресенье, ревностному служителю Евангелия и верному Народу Божьему. Пусть его жертва, как и жертвы других священников, убитых за верность служению, станет семенем мира и христианской жизни».

Завершая приветствия, Папа выразил сочувствие жителям Филиппин, пострадавшим от мощного циклона: «Да поддержит Господь этот народ, столь исполненный веры!»

Святейший Отец в очередной раз призвал верующих продолжать молиться о мире, «особенно в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, о прекращении эскалации и о том, чтобы уважение к священной человеческой жизни было на первом месте».

«Первые жертвы – среди гражданского населения: мы видим это каждый день. Как же много невинных жертв! Мы каждый день видим кадры убитых детей, множества детей! Помолимся о мире!»