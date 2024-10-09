Папа: Святой Дух расширяет и объединяет Церковь

Виктор Владимиров - Град Ватикан

На общей аудиенции 9 октября Епископ Рима возобновил цикл катехизических наставлений о Святом Духе и Церкви.

Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, Папа отметил, что день Пятидесятницы знаменует собой рождение Церкви и начало её вселенской миссии. Святой Дух, подобно ветру и языкам пламени, нисходит на апостолов, наполняя их Своим присутствием (Деян 2,4). Именно Он является источником единства и вселенского измерения Церкви: после Его сошествия апостолы заговорили на других языках, что стало видимым проявлением вселенской миссии Церкви.

По словам Епископа Рима, действие Святого Духа проявляется двояко. Во-первых, Он побуждает Церковь к внешнему расширению, чтобы охватить все народы. Это движение «вовне» заметно в истории обращения Корнилия, когда апостолы преодолевают барьер между иудеями и язычниками. К этому этническому расширению миссии добавляется географическое, и оно также направляется Святым Духом, что иллюстрирует путешествие апостола Павла в Македонию: оно стало переходом Евангелия из Азии в Европу.

Во-вторых, Святой Дух укрепляет внутреннее единство Церкви. Это ярко проявилось на Иерусалимском соборе, где с заботой о единстве Церкви обсуждался вопрос о требованиях Закона Моисеева для обращённых из язычников. На этот раз Святой Дух действовал не мгновенно и чудесно, как в день Пятидесятницы, а через молитву, дискуссии и соборное решение. Этот синодальный процесс привёл к формуле «угодно Святому Духу и нам» (Деян 15,28), выражающей гармонию между волей Божьей и человеческими усилиями.

Епископ Рима процитировал Блаженного Августина: «То, что душа для человеческого тела, то Дух Святой для Тела Христова, Церкви» (Слово 267,4). Святой Дух не просто повелевает единство извне, но Сам становится «узами единства» внутри Церкви.

Единство Церкви, подчеркнул Папа Франциск, – это не абстрактная идея, а живое взаимодействие людей, реализуемое в жизни, а не на бумаге. Оно труднодостижимо даже в семье и браке, потому что каждый рассматривает единство со своей точки зрения. Истинное единство Пятидесятницы «достигается, когда мы стремимся поставить в центр Бога, а не себя». Подобным образом, единство христиан строится не ожиданием, что другие присоединятся к нашей позиции, а совместным движением к Христу.

В конце катехизического наставления Святейший Отец призвал верующих:

«Будем же просить Духа Святого помочь нам стать орудиями единства и мира».