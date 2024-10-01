Папа скорбит о смерти кардинала ду Нашсименту

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи со смертью ангольского кардинала Алешандри ду Нашсименту, который скончался в Луанде в возрасте 99 лет.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме на имя архиепископа Луанды Святейший Отец выражает соболезнования поместной Церкви, родственникам новопреставленного иерарха и «всем, кто скорбит в Анголе по поводу утраты столь выдающегося пастыря», и заверяет в молитвах, «дабы никто не лишился отрады воскресения».

Епископ Рима вспоминает заботу, которую ангольский кардинал проявлял к своей пастве в неспокойные и трудные времена: для всех это было выражением милосердного лика Иисуса, Доброго самаритянина для всего человечества.

«Вера во Христа и надежда на вечную жизнь сделали его дерзновенным и свободным человеком, готовым направлять свои шаги на общее благо, а также сотрудничать с Апостольским Престолом в приверженности самым бедным и нуждающимся, возглавляя пути Caritas Internationalis».

За всё, что Господь совершил в новопреставленном кардинале и через него, Святейший Отец возносит благодарение Богу, молясь, «дабы Он озарил этого верного слугу светом Своего милосердия и открыл ему врата вечной жизни».

Всем участникам заупокойных богослужений Папа Франциск от всего сердца преподаёт апостольское благословение.