Похороны погибших пассажиров школьного автобуса (Бангкок, Таиланд, 3 октября 2024 г.)

ПАПА РИМСКИЙ

Папа скорбит о гибели школьников и учителей в Бангкоке

Папа Франциск с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели школьников и их учителей в результате возгорания школьного автобуса в Бангкоке (Таиланд).

Виктор Владимиров – Град Ватикан В телеграмме соболезнований, подписанной госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает молитвенную поддержку всем пострадавшим, особенно семьям, переживающим тяжёлую утрату. Епископ Рима вверяет души погибших милосердию Всевышнего и призывает на всех Божье благословение, молясь о небесных дарах крепости, мира и утешения.