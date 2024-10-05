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Похороны погибших пассажиров школьного автобуса (Бангкок, Таиланд, 3 октября 2024 г.) Похороны погибших пассажиров школьного автобуса (Бангкок, Таиланд, 3 октября 2024 г.) 
ПАПА РИМСКИЙ

Папа скорбит о гибели школьников и учителей в Бангкоке

Папа Франциск с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели школьников и их учителей в результате возгорания школьного автобуса в Бангкоке (Таиланд).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме соболезнований, подписанной госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает молитвенную поддержку всем пострадавшим, особенно семьям, переживающим тяжёлую утрату.

Епископ Рима вверяет души погибших милосердию Всевышнего и призывает на всех Божье благословение, молясь о небесных дарах крепости, мира и утешения.

05 октября 2024, 14:33

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