Папа скорбит о гибели школьников и учителей в Бангкоке
Папа Франциск с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели школьников и их учителей в результате возгорания школьного автобуса в Бангкоке (Таиланд).
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В телеграмме соболезнований, подписанной госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает молитвенную поддержку всем пострадавшим, особенно семьям, переживающим тяжёлую утрату.
Епископ Рима вверяет души погибших милосердию Всевышнего и призывает на всех Божье благословение, молясь о небесных дарах крепости, мира и утешения.
05 октября 2024, 14:33