Папа: раскол между христианами – постыдный скандал

Вечером 11 октября, во время экуменического молебна на площади Первомучеников в Ватикане, Папа Франциск подчеркнул важность христианского единства, назвав его «путём синодальности и свидетельства», а также отметил проблему разобщённости между христианскими конфессиями: это скандал, который подрывает свидетельство о Христе, и преграда для евангельской миссии Церкви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Молитва, подготовленная общиной Тэзе в рамках Синода на тему синодальности, собрала делегатов из различных христианских Церквей и конфессий, включая англиканцев, православных и протестантов. День проведения молебна был выбран не случайно – ровно 62 года назад открылся Второй Ватиканский собор, положивший начало активному участию Католической Церкви в экуменическом движении.

На площади, где традиционно почитается память мученичества апостола Петра, перед большим Крестом Сан-Дамиано звучали молитвы и чтения из Книги пророка Исаии, Псалмов, Евангелия и тексты документов Второго Ватиканского собора, таких как Lumen Gentium и Unitatis Redintegratio, напомнившие о призвании христиан к единству. Участники молебна возносили молитвы, в частности, на китайском, португальском, малаялам, суахили, арабском языках, после чего последовал продолжительный момент молитвенного молчания.

Папа Франциск не зачитывал подготовленную проповедь: после богослужения её опубликовала пресс-служба Святейшего Престола. В этом тексте Епископ Рима осуждает разделения среди христиан, называя их преградой для евангельской миссии Церкви. Синодальный процесс и христианское единство неразрывно связаны: синодальность – это путь Церкви в третьем тысячелетии, и этот путь должен быть экуменическим. Нынешний Синод епископов предоставляет возможность одолеть стены, которые продолжают нас разделять. По словам Папы, общее для всех христиан Крещение является той основой, которая объединяет в призвании быть миссионерами Христа и нести миру радостную весть о Спасении. Это общее основание должно стать платформой для более тесного сотрудничества и взаимной поддержки.

Экуменический молебен в Ватикане (11 октября 2024 г.)

Особое внимание Папа уделяет тем христианам, которые, несмотря на различия в конфессиональной принадлежности, вместе отдают свои жизни за веру. Их пример является «экуменизмом крови», а их мученичество - более весомым свидетельством единства, чем любые слова. По мнению Святейшего Отца, подлинное единство рождается у подножия Креста, где всякая преграда между христианами теряет смысл. Приближаясь к Христу, мы приближаемся друг к другу, а молитва святых поддерживает это единение, уже достигнутое через участие в Пасхальной Тайне.

Епископ Рима напоминает, что зримое единство учеников Христа является не просто результатом человеческих усилий, но благодатным даром Святого Духа; о нём следует непрестанно молиться Богу, следуя Его воле и Его путями. Единство непредсказуемо по своей природе: как мы не можем заранее знать, каким будет результат Синода, так и форма желанного единства остается тайной Божьего промысла. Это дар нужно принимать с благодарностью, не ставя препятствий действию Святого Духа.

Экуменический молебен в Ватикане (11 октября 2024 г.)

Святейший Отец подчёркивает, что единство христиан – это динамический процесс, который «зреет по мере движения». Важным элементом этого процесса является сотрудничество и служение друг другу. Нельзя бояться сложностей на пути экуменического диалога, ведь Святой Дух всегда действует в направлении единства, даже если это единство проявляется в многообразии; оно не должно быть «однородностью, основанной на компромиссе или балансировании». По словам Папы, Синод епископов помогает Церкви заново открыть красоту её разнообразия, которое не должно рассматриваться как препятствие для единства, но как его гармоничное достояние. Синод – благоприятная возможность преодолеть существующие разделения и сосредоточиться на общей миссии, выраженной в словах Иисуса: «Да будут все едино <…> да уверует мир» (Ин 17,21).

В конце проповеди звучит мысль о том, что современный мир отчаянно нуждается в совместном свидетельстве христиан. Верные общему призванию, христиане могут принести миру надежду, если будут действовать вместе, объединённые спасительной миссией Иисуса Христа.