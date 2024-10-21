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Католическая миссия среди яномами Католическая миссия среди яномами 
ПАПА РИМСКИЙ

Папа призвал защитить права амазонского народа яномами

Перед чтением молитвы "Ангел Господень" в воскресенье 20 октября Святейший Отец призвал политические и гражданские власти стран Амазонии защищать основные права коренного народа яномами, живущего на границе Венесуэлы и Бразилии.

София Халходжаева

«Я призываю политические и гражданские власти обеспечить защиту народа [яномами] и его основных прав, а также предотвратить любую форму эксплуатации его достоинства и его территорий».

Папа Франциск обратился с этим призывом в воскресенье, завершая Мессу канонизации на площади Святого Петра.

Он отметил, что свидетельство святого Джузеппе Алламано, который был причислен к лику святых на Мессе, напоминает о нашем долге заботиться об уязвимых народах.

Яномами - это группа коренных жителей численностью около 35 000 человек, которые живут в деревнях в регионе Амазонии между Венесуэлой и Бразилией.

По данным правозащитных групп, на землях яномами часто ведется незаконная добыча золота, что вызывает социальные и экологические проблемы, в том числе отравление ртутью.

Святейший Отец также вновь призвал молиться о мире для всех, кто страдает от военных конфликтов.

«Давайте не переставать молиться о народах, страдающих из-за войны: о многострадальной Палестине, об Израиле, о Ливане, о многострадальной Украине, о Судане, о Мьянме и обо всех остальных. Давайте призывать для всех дар мира», - сказал он.

Приветствуя паломников, Святейший Отец напомнил о праздновании Всемирного дня миссии и его теме: «Пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (Мф 22, 9).

Каждый христианин призван принять участие во вселенской миссии провозглашения Евангелия, чтобы все могли прийти к радостной встрече с Господом, подчеркнул Папа и призвал поддержать молитвами и помощью «всех миссионеров, которые несут огромные жертвы, чтобы донести сияющую весть Евангелия до каждого уголка земли».

«Пресвятая Дева Мария да поможет нам быть, – подобно Ей Самой и в подражание святым, – смелыми и радостными свидетелями Евангелия», – воззвал Папа, предваряя чтение молитвы Angelus.

21 октября 2024, 10:05

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.