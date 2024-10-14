Папа призвал к немедленному прекращению огня на всех фронтах

После чтения молитвы «Ангел Господень» Папа вновь призвал к немедленному прекращению огня на всех фронтах. «Пусть путь дипломатии и диалога приведет к миру», – подчеркнул он, сообщив, что продолжает с тревогой следить за событиями на Ближнем Востоке.

София Халходжаева

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«Я близок ко всем вовлеченным в конфликт народам в Палестине, в Израиле и в Ливане; и я прошу уважать миротворцев ООН, – сказал Епископ Рима. – Молюсь обо всех жертвах, о перемещенных лицах, о заложниках, которые, я надеюсь, скоро будут освобождены, и верю, что эти огромные и напрасные страдания, вызванные ненавистью и местью, скоро закончатся».

«Братья и сестры, война – это иллюзия, это провал. Она никогда не принесет мира, никогда не принесет безопасности: это провал для всех, особенно для того, кто считает себя непобедимым. Остановитесь, пожалуйста!» – воззвал Святейший Отец.

«Я обращаюсь с призывом не оставлять украинцев умирать от холода, прекратить воздушные атаки на мирных жителей, которые всегда страдают больше всех. Хватит убивать невинных!»

Епископ Рима упомянул о драматической ситуации на Гаити, «где продолжается насилие над населением, вынужденным покидать свои дома в поисках безопасности в других местах, внутри и за пределами страны».

«Давайте никогда не забывать о наших гаитянских братьях и сестрах. Я прошу всех молиться о прекращении любых форм насилия и при участии международного сообщества трудиться над установлением мира и примирения в этой стране, всегда защищая права и достоинство всех».

Завершая приветствия, Папа сообщил, что 18 октября фонд «Помощь Церкви в беде» выступит с инициативой «Миллион детей молятся Розарием о мире во всем мире».

«Спасибо всем мальчикам и девочкам, которые примут в ней участие! Мы присоединяемся к ним и вверяем заступничеству Богородицы – в годовщину Ее последнего явления в Фатиме – многострадальную Украину, Мьянму, Судан и другие народы, угнетаемые войной, насилием и несчастьем», – сказал Епископ Рима.