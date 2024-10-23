Папа отметил роль латыни в науке, культуре и политике

В Ватикане состоялась церемония вручения премии Папских академий 2023 года, организованная Папской академией Latinitatis. По этому случаю Папа Франциск обнародовал послание, в котором отметил важность латинского языка как ключевого элемента культурного, научного и политического наследия западной цивилизации. Латынь, по его словам, остаётся сокровищницей знаний и мыслей, неоценимым инструментом для глубокого осмысления современного мира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец поздравляет лауреатов премии за их вклад в изучение латинского языка и его сохранение в актуальном научном контексте. Особое внимание в послании уделяется трудам профессора Энрико Пьерджакоми с факультета гуманитарных наук и искусств Израильского технологического института – Техниона в Хайфе, чьи исследования сосредоточены на связи классической мысли с современными научными открытиями. Папа также высоко оценивает деятельность исследовательской группы, работающей над изданием Opera Mathematica священника Франческо Мауролико, видного ученого и гуманиста XVI века. Эта работа, по словам Святейшего Отца, раскрывает не только научные, но и духовные и культурные аспекты наследия прошлого.

Папа обращает внимание на две основные темы, вынесенные на конкурс: De rerum natura и De re publica. Первая касается отношения к окружающему миру и наукам, а вторая – к политическим структурам. Папа отмечает, что латынь помогает глубже осмыслить законы природы и политику через призму этики и гуманизма. В наше время диалог между наукой и верой особенно важен, поскольку он помогает комплексно понимать мир и его реалии. Епископ Рима призывает к ответственным действиям в политике, основанным на гуманистических ценностях, к устранению неравенства и содействию всеобщему благу, особенно самых уязвимых.

Святейший Отец напоминает о значении этического подхода к экологическим вопросам: современная наука должна дополняться культурной и духовной перспективой, чтобы отвечать на сложные вызовы, стоящие перед человечеством.

«Живость мысли и креативность, столь дорогие Церкви, исходят из постижения красоты знания, способного формировать сердца и умы, наводить мосты и свергать стены. В этом смысле латынь, а вместе с ней и интеллектуальное наследие человечества, может стать инструментом гармонии между народами, содействуя взаимному уважению и человеческому достоинству».