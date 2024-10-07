Папа объявил имена новых кардиналов

После чтения молитвы Angelus в воскресенье 6 октября Папа Франциск объявил о проведении консистории, в ходе которой пурпурные биретты получат новые кардиналы. Среди них – архиепископы, епископы, священники и монашествующие.

София Халходжаева

Новоизбранных иерархов – 21, они представляют Алжир, Англию, Аргентину, Австралию, Бразилию, Чили, Эквадор, Японию, Канаду, Индию, Иран, Италию, Перу, Филиппины, Сербию, Берег Слоновой Кости и другие страны. Консистория, на которой они будут возведены в сан кардиналов, состоится 8 декабря этого года.

«Их происхождение выражает вселенскость Церкви, которая провозглашает милосердную любовь Бога ко всем людям на земле, – сказал Папа перед оглашением имен новых кардиналов. – Включение новых кардиналов в состав Римской епархии также свидетельствует о неразрывной связи между Престолом св. Петра и поместными Церквями, разбросанными по всему миру. Помолимся о новых кардиналах, дабы, подтвердив приверженность Христу, милосердному и верному Первосвященнику, они помогли мне в служении Епископа Рима на благо всего святого Народа Божьего», – призвал Папа Франциск.

Самому старшему из будущих кардиналов, апостольскому нунцию из Италии Анджело Ачерби – 99 лет, а самому молодому, главе Епархии УГКЦ свв. Петра и Павла в Мельбурне (Австралия) владыке Николаю Бычку, – 44 года.

В списке новых помощников Папы Римского:

архиепископ Анджело Ачерби, апостольский нунций;

монсеньор Карлос Густаво Кастильо Маттасольо, архиепископ Лимы (Перу);

монсеньор Висенте Бокалич Иглич, архиепископ Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина);

монсеньор Луис Эрардо Кабрера Эррера, архиепископ Гуаякиля (Эквадор);

монсеньор Фернандо Наталио Чомали Гариб, архиепископ Сантьяго-де-Чили (Чили);

монсеньор Тарцизий Исао Кикути, архиепископ Токио (Япония);

монсеньор Пабло Виргилио Сионгко Давид, епископ Калооканский (Филиппины);

монсеньор Ладислав Немет, архиепископ Белградский (Сербия);

монсеньор Хайме Шпенглер, архиепископ Порту-Алегри (Бразилия);

монсеньор Игнас Бесси Догбо, архиепископ Абиджана (Берег Слоновой Кости);

монсеньор Жан-Поль Веско, архиепископ Алжира (Алжир)

монсеньор Паскалис Бруно Сюкур, епископ Богора (Индонезия);

монсеньор Доминик Жозеф Матье, архиепископ Тегерана (Иран);

монсеньор Роберто Реполе, архиепископ Турина (Италия);

монсеньор Бальдассаре Реина, вспомогательный епископ Рима, бывший вице-регент, ныне генеральный викарий Римской епархии;

монсеньор Фрэнсис Лео, архиепископ Торонто (Канада);

монсеньор Роландас Макрицкас, протоиерей-коадъютор Папской базилики Санта-Мария-Маджоре;

монсеньор Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ св. Петра и Павла;

монсеньор Тимоти Питер Джозеф Радклиф, богослов;

монсеньор Фабио Баджио, заместитель секретаря Секции по делам мигрантов и беженцев при Департаменте служения целостному развитию человека;

монсеньор Джордж Джейкоб Коовакад, сотрудник Государственного секретариата, ответственный за Папские поездки.