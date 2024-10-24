Папа обнародовал энциклику о любви Сердца Иисуса Христа

В год 350-летия первого явления Святейшего Сердца Иисуса св. Маргарите Марии Алакок Папа Франциск опубликовал свою четвёртую энциклику, озаглавленную Dilexit nos («Возлюбил нас») и посвящённую человеческой и Божественной любви Сердца Иисуса Христа.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Энциклика начинается со слов апостола Павла о любви Христа, от которой ничто не может нас отлучить (Рим 8,39). Эта безусловная любовь предшествует каждому, ибо Господь открывает Своё сердце всем людям, независимо от их заслуг или ожиданий. Благодаря Христу мы познали и уверовали в любовь Божью (см. 1 Ин 4,16).

В современном обществе различные формы религиозности зачастую обходят стороной личные отношения с Богом, отмечает Папа и предлагает обновить почитание Христа: именно в Его Сердце можно найти весь воплощённый синтез Евангелия, который помогает понять самих себя и учит по-настоящему любить.

Епископ Рима обращает внимание на злободневные вызовы, стоящие перед человечеством, такие как войны, социальное неравенство, безудержное потребление и неэтичное использование технологий. В тексте звучит молитва, дабы Господь сжалился над израненной землёй и в Своей любви исцелил мир, возвращая ему утраченные ценности любви и милосердия.

Энциклика состоит из пяти глав. В первой из них Папа размышляет о важности возвращения к самому главному – к сердцу: современный мир всё чаще предпочитает любви рационализм и материализм, что приводит к разобщённости.

Во второй главе акцент сделан на жестах и словах любви Христа, включая Его близость, сострадание и нежность к людям, кульминацией которых стали спасительные муки и смерть на Кресте.

В третьей главе Святейший Отец раcсуждает о «тройственной любви» Христа – физической, духовной и Божественной. Эта любовь вдохновляет на служение ближним, укрепление братских связей и заботу о мире. Папа призывает к обновлённому почитанию Сердца Христа, чтобы противостоять «новым проявлениям ‘бесплотной духовности’, имеющим место в обществе».

В четвёртой главе упоминаются примеры многих святых, которые черпали силы в любви Господа. Папа приводит слова св. Маргариты Марии Алакок, которой явился Христос: «Узри Сердце, которое возлюбило людей <…> до изнеможения и самопожертвования, чтобы свидетельствовать им о Своей любви».

Последняя, пятая глава посвящена социальному и миссионерскому аспекту почитания Сердца Спасителя. Подлинное поклонение невозможно без братской любви, сострадания и служения, поэтому христиане призваны быть «миссионерами любви», которые привлекают людей к Богу, созидая более справедливое и братское общество.

Папа завершает документ молитвой к Господу Иисусу, дабы Его Святейшее Сердце принесло духовное исцеление миру и чтобы люди вместе стремились к единству, справедливости и братству, вплоть до небесной трапезы воскресшего Христа, Который примирит все разногласия светом Своего открытого Сердца.