Папа: нужны срочные меры для борьбы с голодом и нищетой

В послании генеральному директору ФАО Цюю Дунъюю по случаю Всемирного дня продовольствия Папа Франциск призывает основываться на принципах субсидиарности и солидарности при разработке программ поддержки бедных, фермеров и голодающих.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчёркивает, что для решения продовольственных проблем необходимо учитывать потребности тех, кто работает на земле и обеспечивает пищей население: это особенно актуально в условиях несправедливости, от которой страдает современное общество. Важно уметь слушать и конкретно поддерживать тех, кто находится на периферии, в частности, сельских работников, мелких фермеров, бедных и голодающих, жителей отдалённых районов.

Только руководствуясь идеалом справедливости, утверждает Папа, можно будет удовлетворить реальные потребности людей. Принцип «целостной экологии», представленный в энциклике Laudato si', предполагает уважение к потребностям каждого человека и всей личности в целом, обеспечивая защиту её достоинства в отношениях с другими людьми и в заботе о творении.

Право на питание – одно из фундаментальных прав человека, которое часто нарушается, отмечает Святейший Отец и выражает поддержку инициативе ФАО по трансформации продовольственные системы, чтобы они учитывали разнообразие доступных и питательных продуктов, гарантируя продовольственную безопасность и здоровое питание для всех.

В послании звучит призыв к совместным действиям на основе солидарности, дабы нынешние и будущие поколения могли сосуществовать в мире, который должен быть «садом» для всех. Международное сообщество, по словам Папы Франциска, может рассчитывать на поддержку Святейшего Престола и Католической Церкви в стремлении окончательно победить нищету и голод, а также обеспечить достойную жизнь каждому человеку.