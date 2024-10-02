Папа: мы – просители милости Божьей

Вечером 1 октября Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра покаянное богослужение, которое ознаменовало завершение двухдневных духовных упражнений накануне Второй сессии XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Во время богослужения прозвучали свидетельства людей, пострадавших от насилия, войн и оскорблений достоинства: это стало ключевым элементом церемонии, посвящённой осознанию грехов и поиску прощения у Бога и у тех, кого эти грехи затронули.

В своём размышлении Святейший Отец подчеркнул, что в своей основе Церковь строится на взаимоотношениях, и только через исцеление нездоровых связей она может стать по-настоящему синодальной. Кроме того, Церковь не сможет быть убедительной в благовестии, если не признает свои ошибки и не будет стремиться исцелить нанесённые грехами раны.

Во время покаянного богослужения семь кардиналов принесли покаяние от имени всей Церкви за грехи против мира, природы, достоинства коренных народов, женщин и неимущих, за насилие и злоупотребления в отношении несовершеннолетних, за использование доктрины в качестве «камня» для осуждения других. По словам Папы, – автора этих воззваний о прощении, – очень важно называть грехи своими именами; нередко Церковь уподобляется фарисею из притчи Иисуса, занимая всё пространство своими словами, суждениями, титулами и помня лишь о своих заслугах.

Покаянное богослужение в Ватикане (1 октября 2024 г.)

Епископ Рима призвал участников Синода к покаянию и очищению от гордыни и лицемерия, отметив, что это богослужение является возможностью восстановить доверие к Церкви, израненное ошибками и грехами. Обращаясь к молодёжи, Святейший Отец попросил прощения за то, что иногда Церковь не была достойным свидетелем веры.

Завершая покаянное бдение, Папа вознёс молитвы о прощении грехов и призвал к искреннему покаянию ради подлинного обращения. После этого он пригласил всех присутствующих обменяться знаком мира и передал копии Евангелия молодым людям, поручая им нести Благую весть будущим поколениям.