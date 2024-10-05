Папа – молодёжи: не теряйте дерзновенной радости

Вечером 5 октября Папа Франциск обратился с приветственным видеопосланием к молодёжи архиепархии испанской столицы по случаю «Мадридской живой встречи» (Madrid Live Meeting 2024), проходящей в рамках подготовки к Юбилею Святого 2025 года под девизом «Радость в надежде».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец говорит о своём желании быть рядом с молодыми католиками, сопровождая их труды, и подчёркивает:

«Не забывайте, что молодой человек, который не создаёт движения, который неподвижен, – это старый мертвец. Наберитесь мужества и неустанно идите вперёд. Иногда я говорю то, что некоторым не нравится: творите беспорядок, поднимайте шумиху. Но это должен быть конструктивный ажиотаж, исходящий из идеалов; более того, он рождается вместе с парадоксом – одновременно галдеть и вести диалог со всеми. Пожалуйста, беседуйте с пожилыми, ибо они хранители народной мудрости. Прислушивайтесь к ним, и пусть они тоже внимают вам, – призывает мадридских верующих Епископ Рима. – Не разрывайте корней с народом, ибо дерево, лишённое корней, не имеет живительного сока. Оставайтесь верными своим корням, но с изобретательным подходом. Молодой человек, не использующий креативный потенциал, уже почил: он прижизненный мертвец. Девушки, юноши, смело двигайтесь вперёд и не теряйте радости, да наполнит вас Господь Своей отрадой! Не теряйте чувства юмора: да исполнит вас Господь задора и благодати».

В конце видеопослания Папа Франциск от всего сердца призывает на молодых испанских католиков Божье благословение и просит о молитве.