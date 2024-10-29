Папа молится о новопреставленном кардинале Мартино

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи со смертью итальянского кардинала Ренато Раффаэле Мартино, который после тяжёлой болезни скончался в Риме в возрасте 91 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме соболезнований Святейший Отец выражает духовную близость родственникам новопреставленного иерарха, духовенству и мирянам его родной архиепархии Салерно, Кампаньи и Ачерно:

«Вспоминая этого ревностного пастыря, служившего Евангелию и Церкви, я с благодарностью думаю о его долгом и усердном сотрудничестве с моими предшественниками в качестве апостольского нунция в ряде стран Азии и особенно в Организации Объединенных Наций, где он самоотверженно свидетельствовал об отеческой заботе Папы Римского о судьбах человечества».

Папа Франциск с особой признательностью вспоминает служение кардинала Мартино в качестве президента Папского совета ‘Справедливость и Мир’ и на других ответственных постах:

«С огромной энергией он трудился на благо народов, непрестанно содействуя диалогу и согласию».

В конце послания Святейший Отец возносит молитвы, дабы Господь принял Своего верного слугу в Небесном Иерусалиме, и от всего сердца преподаёт благословение всем скорбящим о кончине иерарха, выражая благодарность тем, кто заботился о нём в последние годы.

Со смертью Ренато Раффаэле Мартино Коллегия кардиналов начитывает 233 иерарха, из которых 121 избиратель и 112 без права голоса на конклаве.