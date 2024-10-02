Папа: мир испытывает дефицит смысла

Утром 2 октября Папа Франциск встретился на частной аудиенции с участниками экуменического паломничества, прибывшими в Рим из епархии Дрездена и Мейсена и Евангелическо-лютеранской Церкви Саксонии. Святейший Отец подчеркнул значимость девиза паломничества — «Auf dich hoffen wir allein!» («На Тебя одного уповаем!»).

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, паломничество является не просто путешествием, но и образом жизненного пути каждого христианина, ведущего к Богу. Паломничество призвано обогатить духовную жизнь самого человека и способствовать передаче истин веры окружающим, включая тех, кто далек от веры. В этом контексте Святейший Отец подчеркнул, что современный мир часто испытывает дефицит смысла, радости и надежды, и именно эти ценности веры христиане должны нести окружающим.

Особое внимание Папа уделил значению единства среди христиан, ссылаясь на слова Христа: «Да будут все едино» (Ин 17,21). Именно личное свидетельство и единство верующих являются ключом к подлинности веры. «От имени Церкви благодарю вас за то, что вы серьёзно восприняли эту экуменическую миссию Иисуса и постарались воплотить её в совместном паломничестве, а также, что не менее важно, в повседневной жизни», ‒ сказал Папа.

Слова благодарности Святейший Отец адресовал и волонтёрам, чьё бескорыстное служение он назвал «особо убедительным свидетельством». Значительная часть паломников состоит из тех, кто добровольно помогает в организации этого паломничества.

В своём обращении Папа не оставил без внимания и церковный хор юношей «Dresdner Kapellknaben», поблагодарив их за вдохновляющее пение. Искусство, особенно музыка, служит универсальным языком, способным объединить людей. Некоторые символы помогают передать недоступные разуму тайны, например, свечи, ладан и музыка. Музыка — это гармония многих голосов; она напоминает нам о действии Святого Духа, который объединяет множество людей, отметил Папа.

Особые слова благодарности Святейший Отец адресовал волонтёрам, чьё бескорыстное служение он назвал «особо убедительным свидетельством». Значительная часть паломников — это те, кто добровольно помогает в организации данного мероприятия.

Завершая обращение, Святейший Отец призвал гостей к совместной молитве «Отче наш», которая объединяет всех христиан и является символом общей надежды на достижение гармонии с Богом и друг с другом.