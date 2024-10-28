Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
ПАПА РИМСКИЙ

Папа: милостыня – это не благотворительность

София Халходжаева  

Святейший Отец размышлял над евангельским отрывком из воскресной литургии (Мк 10,46-52), в котором повествуется об исцелении Иисусом слепого Вартимея. Толпа на улице не обращает внимания на инвалида, потому что он убогий нищий; он не удостаивается ни одного заботливого взгляда, никакого чувства сострадания, отметил Папа. Вартимей тоже не видит, но он слышит и делает все, чтобы его услышали. Он громко кричит: «Сын Давидов, помилуй меня!» (ст. 48). Иисус задерживается и спрашивает: «Чего ты хочешь от Меня?» (ст. 51). Этот вопрос, обращенный к слепому человеку, кажется провокацией, а на самом деле является испытанием, пояснил Папа. Господь спрашивает Вартимея, кого тот на самом деле ищет и зачем. Кто для него «Сын Давидов»? Святейший Отец рассмотрел три аспекта этой встречи, перешедшей в диалог.

Прежде всего – крик Вартимея. Это не просто просьба о помощи, а самоутверждение. Слепой говорит: «Я существую, посмотри на меня. Я не вижу, Иисус. Видишь ли Ты меня?» Да, Иисус видит нищего и слышит его также сердцем. Слышим ли мы крик нищих?

Второй момент – вера. Иисус говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя» (ст. 52). Вартимей прозревает благодаря своей вере, Христос – свет его глаз. Господь наблюдает за тем, как Вартимей смотрит на Него. А как мы смотрим на нищих? Замечаем ли мы их потребности, слышим ли их мольбу о помощи?

Паломники на площади Святого Петра (27 октября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (27 октября 2024 г.)

Третий аспект евангельской встречи – путь, продолжил Святейший Отец: исцеленный Вартимей «пошел за Иисусом по дороге» (ст. 52). Каждый из нас –слепой Вартимей, который следует за Иисусом, как только приблизится к Нему. «Когда вы подходите к бедному человеку и проникаетесь его нуждами, это Иисус подходит к вам в лице бедного человека. Пожалуйста, не путайте: милостыня – это не благотворительность. Наибольшую благодать от милостыни получает тот, кто ее дает, потому что в этот момент на него устремлены очи Господа», – подчеркнул Папа.

«Помолимся все вместе Пресвятой Деве Марии, заре нашего спасения, дабы она хранила наш путь в свете Христа», – воззвал Епископ Рима в конце размышления.

Паломники на площади Святого Петра (27 октября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (27 октября 2024 г.)
28 октября 2024, 10:41

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

Читать все >

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.