Кустодия Святой Земли: миссия диалога и миротворчества

Папа Франциск составил предисловие к книге-интервью «Путь паломника: мои дни на Святой Земле», написанной итальянским францисканцем, кустодом Святой Земли, о. Франческо Паттоном и журналистом ватиканской газетой L'Osservatore Romano Роберто Четерой.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напоминает, что первое поручение Бога-Творца человеку заключалось в охране и заботе. Подобным образом на Кустодию земли Иисуса возложена сложная миссия: управление множеством святынь, ежегодный приём более полумиллиона паломников и координация работы многочисленных монахов из разных стран. Главная черта этого францисканского округа –интернациональность, которую Папа называет «драгоценным достоянием и репрезентативным микрокосмом Вселенской Церкви».

«Интернациональность Кустодии может стать своеобразной лабораторией будущего западных Церквей под влиянием великих миграционных движений».

Кустодия, по словам Епископа Рима, активно занимается пастырским служением и содействует экуменическому и межрелигиозному диалогу на Святой Земле. Присутствие разных конфессий требует сложного управления для поддержания деликатного статус-кво, однако самым серьёзным вызовом остаётся трагический конфликт, который на протяжении 76 лет терзает этот священный регион.

Папа Франциск подчёркивает огромную ответственность, возложенную на плечи францисканских монахов и главы Кустодии о. Франческо Паттона, которые успешно исполняют свои обязанности. За это Епископ Рима выражает особую признательность, отмечая, что «Иерусалим не принадлежит никому – он принадлежит всем». Папа отмечает терпение, скромность и умение слушать, благодаря которым о. Паттон справлялся с драматическими событиями на Святой Земле: пандемией коронавируса и тяжелой войной в Газе. Кустод старался сблизиться с народами, пострадавшими от этих трагедий, и, в частности, организовал перевозку 150 раненых и больных детей из Газы в Италию.

По словам Папы, публикация книги «Путь паломника: мои дни на Святой Земле» свидетельствует о тесном сотрудничестве между Кустодией Святой Земли и ватиканской газетой L'Osservatore Romano, открывая перед читателями картину самоотверженного служения братьев-францисканцев.

В конце предисловия Епископ Рима желает мира Святой Земле, её кустоду и всем, кто заботится о ней.