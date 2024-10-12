Папа: кардиналы – слуги, а не «превосходительства»

Очередная публичная консистория по возведению в сан новых кардиналов (Ватикан, 2022 г.) (Vatican Media)

В связи с возведением в сан 21 нового кардинала, которое состоится на консистории 7 декабря, Папа Франциск направил каждому из них послание на испанском языке.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Приветствуя иерархов, Святейший Отец отмечает, что их принадлежность к римскому духовенству «выражает единство Церкви и связь всех Церквей с Церковью Рима». Папа цитирует аргентинского поэта Франсиско Луиса Бернардеса, который описывал св. Иоанна Креста как босоногого человека с вознесённым взглядом и соединёнными в молитве руками: этот образ должен стать примером для новой кардинальской миссии.

«Подними глаза, ибо служение потребует от тебя широкого кругозора и сердца, чтобы смотреть дальше и любить всё шире и сильнее. Поступи в школу Его взгляда (Бенедикт XVI), которым является пронзённый бок Христа.

Сплети ладони, ибо – наряду с возвещением – Церковь более всего нуждается в твоей молитве, чтобы хорошо пасти стадо Христово. Молитва – это область распознавания, помогающая искать и находить Божью волю для нашего народа и следовать ей.

Пусть твои босые ноги прикасаются к суровым реалиям множества уголков мира, истерзанных болью и страданиями из-за войн, дискриминации, преследований, голода и разнообразных форм нищеты: это потребует от тебя огромного сострадания и милосердия».

В конце послания Папа благословляет новоизбранных кардиналов и благодарит за великодушие, заверяет в молитвах и выражает надежду, что звание «слуги» (диакона) будет у них всё больше оттеснять титул «Высокопреосвященства».