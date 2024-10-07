Папа Франциск возглавил молебен о мире

Вечером 6 октября в римской базилике Санта-Мария-Маджоре Папа Франциск возглавил молитву Святого Розария об установлении мира на земле.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Перед чудотворным образом Богородицы Salus Populi Romani Святейший Отец воззвал:

«О, Мария, наша Матерь, мы вновь предстоим пред Тобой. Ты знаешь, какие страдания и бремена отягощают ныне сердца наши. Мы возносим к Тебе взор, к бездне Твоих очей и вверяем себя Твоему сердцу.

Также и Тебе, о Матерь, жизнь уготовила суровые испытания и человеческие страхи, но Ты была смела и дерзновенна: всё доверив Богу, Ты ответила Ему любовью и отдала Себя без остатка. Как бесстрашная Жена милосердия, Ты поспешила на помощь Елизавете, с готовностью откликнулась на нужды молодожёнов на брачном пиру в Кане; с твёрдостью духа на Голгофе Ты озарила ночь скорби пасхальной надеждой. И, наконец, с материнской нежностью ты вселила мужество в испуганных учеников в Сионской горнице и вместе с ними приняла дар Святого Духа.

Ныне молим Тебя: услышь наш крик! Мы нуждаемся в Твоем любящем взгляде, который побуждает нас довериться Твоему Сыну Иисусу. Ты, всегда готовая принять наши скорби, приди на помощь в эти времена, отягощённые несправедливостью и опустошённые войнами, омой слезы на страждущих лицах тех, кто оплакивает потерю своих близких, пробуди нас от оцепенения, затмившего наш путь, и обезоружь наши сердца от насилия, дабы вскоре исполнилось пророчество Исаии: ‘Перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать’ (Ис 2,4).

Обрати Свой материнский взор на человеческую семью, что утратила радость мира и потеряла чувство братства. Заступись за наш мир, находящийся под угрозой, дабы он сохранил жизнь и отверг войну, заботился о страждущих, неимущих, беззащитных, недугующих, скорбящих и защитил наш общий Дом.

Взываем к Тебе о Божьем милосердии, о Царица мира! Обрати сердца тех, кто умножает ненависть, заглуши грохот смертоносного оружия, погаси тлеющее в людских душах насилие и вдохнови на мирные начинания правителей народов.

О Царица святого Розария, развяжи узлы эгоизма и рассей мрачные тучи зла. Наполни нас Своей нежностью, поддержи Своей заботливой десницей и даруй нам, Своим детям, Твою материнскую ласку, которая вселяет в нас надежду на приход новой человечности, где ‘пустыня сделается садом, а сад будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир’ (Ис 32,15-17).

О Матерь, Спасение Римского народа, молись о нас!»