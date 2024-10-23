Папа Франциск: война непростительна

В конце общей аудиенции 23 октября Папа Франциск привёл статистику погибших в Украине и вновь призвал к молитве о мире во всех странах, охваченных войной.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к тысячам верующих и паломников на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

«Октябрь побуждает нас активнее участвовать в миссии Церкви. Будьте повсюду миссионерами Благой вести: оказывайте духовную молитвенную поддержку и конкретную помощь тем, кто старается донести Евангелие до тех, кто его ещё не знает. Братья и сёстры, помолимся о мире! Сегодня утром я получил статистику погибших в Украине... Это ужасно! Война непростительна, война – это изначальное поражение. Помолимся о мире, чтобы Господь даровал его всем нам. Не будем забывать о Мьянме, не будем забывать о Палестине, которая подвергается бесчеловечным атакам, не будем забывать об Израиле и обо всех народах в состоянии войны. Братья и сёстры, некоторые цифры ужасают: сегодня наибольшую прибыль приносят инвестиции в оружейные предприятия. Это прибыль от смерти! Помолимся вместе о мире».

Приветствуя польскоязычных верующих, Папа Франциск напомнил, что днём ранее Церковь чествовала святого Иоанна Павла II — «Папу семей», который всегда напоминал полякам о том, что сила семьи исходит от Бога.

«Попросим Святого Духа укрепить все семьи, дабы Он возродил в них способность к самопожертвованию и радость совместной жизни».